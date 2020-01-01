ميانمار تمدد تعليق الرحلات التجارية ودخول الأجانب لـ31 أغسطس

مددت ميانمار تعليق الرحلات التجارية الدولية إليها حتى 31 أغسطس، حسبما أعلنت اللجنة المركزية للسيطرة على "كوفيد- 19" برئاسة الزعيمة الفعلية، أونج سان سوكي.وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن ميانمار قررت أيضا تمديد تعليق منح التأشيرات وخدمات الإعفاء من التأشيرة حتى نهاية أغسطس.وتقول إدارة الطيران المدني في البلاد: إن الرحلات الداخلية للسياحة الداخلية ستظل تعمل.ولا يزال يُسمح للمواطنين الأجانب الذين يدخلون البلاد من أجل تنفيذ مشاريع وللأعمال المعتمدة بدخول البلاد، ولكن سيتعين عليهم الخضوع لفحوصات الكشف عن الإصابة ب"كوفيد- 19" والخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع عند الوصول.