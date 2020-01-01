وائل الإبراشي: «طبيب الغلابة» عاش للإنسانية

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن رحيل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، كان أهم حدث تصدر الساحة واهتمام المواطنين، مشيرًا إلى أنه هو أهم شخصية تتحدث عنها مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام.وتابع، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن ذلك يجعلنا نعيد ترتيب أولوياتنا في الأشخاص الذين يجب أن نهتم بهم.وأضاف أن الراحل يعد من أبطال هذا الزمان بشهادة الجميع، وكان قادرا أن يجمع ثروة طائلة ويعيش لذاته، ولكن فضل أن يعيش للإنسانية فقط، وهذا يفسر الحزن الشديد الذي عم الجميع بعد إعلان خبر وفاته.واستطرد: "وإنت رايح قبرك مش هتاخد معاك غير العطاء الإنساني والعمل الخيري الذي قمت به".