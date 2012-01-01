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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

شوارع في إسرائيل باسم أم كلثوم .. اهتمام ثقافي أم لدواع سياسية؟

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:26 م
شارع أم كلثوم في
شارع أم كلثوم في مدينة الرملة
سارة شريف
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يدور صراع هذه الأيام في المدن العربية والمختلطة في إسرائيل، التي يتم إطلاق أسماء مطربين مصريين على شوارعها، بدأت الأزمة من القدس ومرت بالرملة ووصلت مؤخراً إلى حيفا، وبينما تعامل البعض مع الخطوة كنوع من الاهتمام الثقافي، نظر آخرون لها لأنها لدواع سياسية يقف خلفها نواب الأحزاب العربية في الكنيست.

أعلن مجلس بلدية حيفا مؤخراً إطلاق اسم أم كلثوم على أحد شواعها، وهو القرار الذي اثار اهتمام الكثيرين داخل إسرائيل، وقبل شهر جاءت ذروة العاصفة عندما قرر مجلس مدينة الرملة تسمية الشوارع باسم المطربين المصريين، ولاحقاً صوت مجلس المدينة لصالح تغيير أسماء شارعين: شارع مقاتلو الجيتو سيطلق عليه الآن شارع أم كلثوم ، وسمي شارع تاكاف على اسم محمد عبد الوهاب، وفي عام 2012 ، افتتح شارعًا سمي باسم أم كلثوم في القدس.

انقسمت الآراء في إسرائيل بين "إنهم يكرهون إسرائيل"و "هذه مدن مختلطة متعددة الثقافات ومثالية للتعايش"، رأت صحيفة إسرائيل اليوم في مقالاً لـ/إلداد بيك أنه من الناحية العملية ، هذه خطوة – تسمية شارع بحيفا باسم أم كلثوم- تحتفي بأحد أكبر أعداء إسرائيل بيد تاريخها المناهض للدولة العبرية، وأشارت الصحيفة أن اليهود الذي لايتحدثون العربية لا يعرفون كيف كانت أم كلثوم ضد إسرائيل، وينظرون لها أنها مطربة رائعة فقط.

أضاف "بيك" كانت أم كلثوم تغني في عهد جمال عبد الناصر وهزت بأغنياتها القلوب في جميع أنحاء العالم العربي ، خاصة من خلال إذاعات القاهرة، وتم تعبئته للقتال ضد الدولة اليهودية. في أغانيها ، وأدرجت أرواح من أجل "تحرير فلسطين" وساهمت بمبالغ كبيرة في المجهود الحربي ضد إسرائيل.

ورأت الصحيفة أن تسمية شارع في حيفا باسمها، ليس لأسباب موسيقية، بل هو ترويج لأجندتها السياسية المناهضة لإسرائيل من قبل عرب 48، وأضاف "بيك" أن منير مراد ، ليلى مراد، وجميع الفنانون المصريون اليهود إنهم يستحقون هذا الاحترام في شوارع الدولة اليهودية.

من مقاتلي الجيتو لأم كلثوم

وقبل شهر، أثارت خطوة تسمية أم كلثوم على اسم شارع "مقاتلو الجيتو" في مدينة الرملة ضجة كبيرة، ولاقت الخطوة معارضة من أعضاء البلدية وبعض السكان غضبوا، بينما رحب آخرون بالتسمية، وفقاً لتحقيق نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وفي حينه، زعم عضو مجلس بلدية الرملة هاريل شوهام أن ذلك كان قرارًا من رئيس البلدية مايكل فيدال كجزء من تحالفه مع الفصائل العربية في المجلس، والذي كان يهدف إلى مكافأة السكان العرب الذين أيدوا انتخابات البلدية.

وعلق أحد أعضاء المجلس عن المطربين المصريين بأنهم كفنانين يقومون بأعمال مذهلة ، لكنهم أشخاص يكرهون إسرائيل ، وليس من المنطقي أن نحتفي بهم، وفقا للصحيفة.

وقال عمدة البلدة إن خلال مناقشة في المجلس ، إن أحداً لم يكن يعرف أن اسم الشارع هو شارع مقاتلي الجيتو، وأشار أن هذا الشارع يقع في حي عربي، في المدينة المختلطة وتغيير الاسم لاسم عربي مقبول.

بينما قال ياكوف مازلاي أحد سكان المدينة إنه يعارض بشدة تغيير الاسم. "هذه هي دولة إسرائيل ، ولا ينبغي لنا أن نستورد أسماء الفنانين من مصر ، ربما من كان ضد دولة إسرائيل".

من ناحية أخرى يعتقد أحد الساكنين من عرب 48 أن الاسم الجديد أكثر ملاءمة للشارع. "أم كلثوم هي رمز للموسيقى العربية ، نسمعها جميعًا. أتيت من منزل يسمعون فيه كل يوم أغنية أم كلثوم. كما يعرف أصدقائي اليهود مدى روعتها. حان الوقت لإحياء ذكرى مثقفينا في شوارع الرملة.

بحسب تقرير أحرونوت فإن الرملة مدينة متعددة الثقافات يعيش فيها المسيحيون والمسلمون في حسن الجوار والتعايش، و سعى ممثلو الجمهور العربي في الرملة إلى ممارسة حقهم المشروع في تسمية الشوارع في المناطق التي يعيشون فيها.

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