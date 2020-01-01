السيطرة على حريق بمحل لبيع الحيوانات الأليفة فى الجيزة

نشب حريق بمحل لبيع الحيوانات الأليفة فى شارع مصر والسودان بالجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها.وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب حريق بمحل حيوانات بدائرة قسم الجيزة، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.