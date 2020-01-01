«القومي للبحوث»: بدء الاختبارات السريرية على علاج كورونا بعد العيد

قال محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن المركز سيبدأ الاختبارات السريرية على أدوية لعلاج فيروس كورونا بعد إجازة عيد الأضحي المبارك، مؤكدًا أن اللقاح سيعرض على لجنة الأخلاقيات والبحوث الطبية بوزارة الصحة ونأمل تمريره بسرعة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المواد المستخدمة مصرية خالصة، مضيفا أن الاختبارات على الحيوان أُجيزت وواعدة بالنسبة للأدوية.وتابع علي: "الخطوات الطبيعة لصدور اللقاح أو الدواء تستغرق وقتًا، وعلينا عدم الانتقال من مرحلة لأخرى إلا بعد التأكد من السابقة".ولفت إلى أن المركز يمتلك الآن 3 مواد تؤثر تأثيرا مباشرا على الفيروس بشكل آمن، موضحا أن الإعلان عن الدواء بشكل نهائي يتطلب الوصول للتركيبة النهائية.