وزير الزراعة: نصدر منتجاتنا لـ166 دولة عالمية

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تصدر منتجاتها الزراعية لـ166 دولة عالمية، والبرتقال المصري الأول عالميًا، كما أن البطاطس في المرتبة الثانية، مضيفًا: "سمعة المنتج المصري بقيت حاجة تانية خالص".وقال، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن إجمالي الصادرات منذ أول يناير من العام الجاري وصل لـ3.7 مليون طن رغم الأزمات العالمية وأزمة كورونا، ولكن هناك عمل مؤسسي ومتابعة وإجراءات مصرية قوية يثق فيها العالم.وأوضح أن مصر ودولتين فقط على مستوى العالم هى من تنتج القطن طويل التيلة بكميات كبيرة جدًا قبل تدهور هذا القطاع من بعد 2014، وقميص القطن المصري في دول العالم يصل سعره لآلاف الجنيهات، مشيرًا إلى أن مصر تستخدم معالجات مياه الصرف والأمطار بتكلفة تصل إلى المليارات.