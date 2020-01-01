حبس سائق وسيدة بتهمة الاتجار في الحشيش بالمرج

أمرت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق وسيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بمنطقة المرج.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم عثمان.م سائق، نجلاء.خ ربة منزل وعثر بحوزتهم على كمية من الحشيش وزنت ٣٤٠ جرام قبل ترويجها بدائرة القسم، وأقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب الغير مشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام سائق وسيدة بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من الحشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.