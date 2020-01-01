تعازينا لأسرته ومحبيه.. «شباب الأحزاب» تنعى طبيب الغلابة

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمزيد من الأسى، الدكتور محمد مشالي، الشهير بـ«طبيب الغلابة»، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 76 عامًا.وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشالي كان مثالًا لأصالة المصريين، وضرب أروع الأمثلة في التضامن مع الفقراء، والعمل على خدمتهم لعشرات السنين دون انتظار أية عوائد، متقدّمة بخالص العزاء لأسرته ومحبيه ومرضاه.