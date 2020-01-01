خالد أبوبكر: «السيسي بتاع شغل وكلام الإعلام مش بيهمه»

أشاد خالد أبوبكر، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة الروبيكي، التي تضم 6 مصانع في المرحلة الأولى، قائلًا: "اعتدنا خلال فترة حكم الرئيس السيسي على مشاهدة مجلس إدارة الدولة على الهواء مباشرة".وأضاف خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن السيسي يعمل على تلك الافتتاحات حتى يطمئن الناس، ويتحدث إليهم، والمعطيات لدى الرئيس واصلة من عمارة الزمالك حتى سد النهضة، معقبا: "مفيش كتالوج، ولا يهمه سوى الإصلاح والتنمية، رغم القضايا الدولية والإقليمية.. الرئيس بتاع شغل، والإعلام والكلام ده مش بياخد معه.. ولا يعمل إلا بناء على كتالوج المصلحة العامة".وأردف: "اعتدنا من الرئيس السيسي نقاش في أدق التفاصيل على الهواء مباشرة.. وهذا يحمل جراءة شديدة جدًا، والحقيقة إن مفيش حاجة مستخبية، ولذلك درجة حرارة الشارع كلها تبقى وطنية".