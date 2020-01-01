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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وفاة أستاذ أنف وأذن بـ«طب طنطا» متأثرًا بفيروس كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:04 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نعت، اليوم الثلاثاء، كلية الطب جامعة طنطا برئاسة الدكتور أحمد غنيم، عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ووكلاء الكلية والمدير التنفيذي للمستشفيات ومديري المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أطباء وتمريض وجميع العاملين بالكلية بخالص التعازي فى وفاة الدكتور أسامة أمين البرماوي، الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالكلية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى عدد من الأطباء الفرماوى على صفحاتهم على "فيسبوك" والمكتب الإعلامى لكلية الطب، إثر إصابته بفيروس كوفيد 19، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته واحتسابه من الشهداء بعد معاناته من كورونا.

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