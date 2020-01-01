النائب العام يتابع تحقيقات واقعة الاعتداء على مواطن مصري بالكويت

أعلنت النيابة العامة، أن إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام تتابع تحقيقات واقعة التعدي على مواطن مصري بدولة الكويت.حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور لمواطن مصري بدولة الكويت خلال تعدي مواطن كويتي عليه بالصفع على وجهه أثناء تأديته عمله بأحد المراكز التجارية هناك، وبعرض الأمر على المستشار "النائب العام"، وجه بمتابعة التحقيقات في الواقعة المذكورة.حيث تابعت "إدارة التعاون الدولي" بمكتب النائب العام التحقيقات في تلك الواقعة مع الجانب الكويتي، الذي أفاد بإلقاء القبض على المتهم الكويتي مرتكب الواقعة، والتي قيدت جنحة ضرب ضده، وجارٍ استجوابه واستكمال "النيابة العامة الكويتية" التحقيقات.