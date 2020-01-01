«الصحة العالمية»: مصر أفضل مثال لمكافحة التهاب الكبد بإفريقيا

أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور "تيدروس أدهانوم"، بالتجربة المصرية في مواجهة التهاب الكبد (فيروس سي) باعتباره أكبر مسح في تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بالمجان.ولفت "أدهانوم"، حسب بيان الصحة المصرية في اليوم العالمي للالتهاب الكبدي، إلى أن مصر أفضل الأمثلة على مواجهة التهاب الكبد في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس سي.ولفت إلى زيارته في العام الماضي إلى مصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معربًا عن فخره بقيادة تلك المبادرة التي نجحت في فحص أكثر من 60 مليون شخص شملوا المصريين والمقيمين على أرض مصر من غير المصريين، وتقديم العلاج لكافة المصابين بالمجان، مشيدًا بالتقدم الذي حققته مصر في التغطية الصحية الشاملة، ودعمها بلدانا إفريقية أخرى بهدف الدعوة إلى القضاء على التهاب الكبد في 9 دول إفريقية.