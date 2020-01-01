«الصحة» توصى مرضى السكر بالاتصال على 105 حال إصابتهم بكورونا

حددت وزارة الصحة والسكان الإجراءات الواجب اتباعها لمرضى السكر حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ضرورة الاتصال على الخط الساخن 105.وأكدت الوزارة على التواصل المستمر مع الطبيب المختص، وإجراء تحاليل أكثر من مرة للتأكد من اقترابه من النسبة المثالية، مشددة على ضرورة الاهتمام بالطعام الصحي وشرب الماء والنوم فترة كافية.وأكدت وزارة الصحة والسكان أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكنكم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.