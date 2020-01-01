الأنبا باخوم يزور كنيسة السيدة العذراء في قويسنا

زار نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مساء اليوم، كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا في زيارة رعوية وذلك تبعا للزيارات الرعوية لكنائس الإيبارشية البطريركية.تخللت الزيارة الرعوية صلوات القداس الإلهي والتي ترأسها الأنبا باخوم بمشاركة الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة وبحضور عدد محدود من شعب الكنيسة مع اتخاذ كافة وسائل التعقيم وذلك حسب الإجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.واختتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية الختامية من نيافته إلى الشعب مع طلب الصلاة لأجله.