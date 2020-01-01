رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جريفيث يشدد على ضرورة التوصل لحلول جذرية لإنهاء الحرب في اليمن

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:57 م
جريفيث
جريفيث
وكالات
طباعة
شدد مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى حلول جذرية من أجل إنهاء الحرب في البلاد ومنع استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

وقال جريفيث، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن: "من المهم أن يواصل الطرفان المشاركة في المفاوضات، ويجب أن تكتمل المفاوضات قبل فوات الفرصة السانحة"، في اشارة إلى الحكومة اليمنية والحوثيين.

وتهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى إعلان مشترك يتضمن اتفاقا حول وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد وتدابير اقتصادية وإنسانية واستئناف العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الصراع بشكل شامل.

وذكر المبعوث الأممي، أن الوضع العسكري لم يتحسن خلال الشهر الماضي، وقد تسبب استمرار الحملة العسكرية ضد مأرب (شرقي البلاد) في عواقب إنسانية واقتصادية وخيمة.

وفيما يتعلق بمحافظة الحديدة غربي البلاد، أوضح جريفيث، أن مستوى العنف لم ينخفض، وزاد عدد انتهاكات وقف إطلاق النار "ولا تزال لجنة تنسيق إعادة الانتشار والآليات المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة لا تعمل".

وتطرق جريفيث خلال إحاطته إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال: "تسير جميع المؤشرات الاقتصادية في الاتجاه الخاطئ، فإن أسعار المواد الغذائية ترتفع بينما تنخفض قيمة العملة، وتخلو جيوب معظم اليمنيين مما يكفيهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. لا توجد حلول سريعة لمشاكل الاقتصاد اليمني".

وفيما يخص الخزان العائم "صافر"، الذي يهدد بتسرب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الاحمر، أفاد جريفيث، بأن الحوثيين قد أكدوا كتابةً أنهم سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأمم المتحدة مخطط لها منذ فترة طويلة بالوصول إلى الناقلة،مضيفا:"إلا أننا ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق".

وأكد انخراط حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي في جهود يومية في الرياض تحت رعاية السعودية للتوافق حول المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض.

موضوعات متعلقة

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

مصدر: انتهاء فرز أوائل الثانوية.. والفتيات يتصدرن

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

شكري يبحث مع أعضاء الكونجرس تطورات الأزمة الليبية وسد النهضة

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

وزير قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم سبتمبر 2021

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

نجم الساعة

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رابط موقع مبادرة مايغلاش عليك لمعرفة شركات المبادرة mobadra.gov.eg

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports live

تردد قناة الأهلي الجديد hd على النايل سات

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

أشرف زكى: مكتبات بسور أكاديمية الفنون لـ5 قطاعات بالثقافة

تغريد النجار تنتهي من كتابها الأول «بعد العيد»

جابر عصفور يجري عملية جراحية.. ويطمئن محبيه: «أنا بخير»

«أحكام الجنائز».. كتاب جديد لـ أحمد الشواف