جريفيث يشدد على ضرورة التوصل لحلول جذرية لإنهاء الحرب في اليمن

شدد مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى حلول جذرية من أجل إنهاء الحرب في البلاد ومنع استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية.وقال جريفيث، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن: "من المهم أن يواصل الطرفان المشاركة في المفاوضات، ويجب أن تكتمل المفاوضات قبل فوات الفرصة السانحة"، في اشارة إلى الحكومة اليمنية والحوثيين.وتهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى إعلان مشترك يتضمن اتفاقا حول وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد وتدابير اقتصادية وإنسانية واستئناف العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الصراع بشكل شامل.وذكر المبعوث الأممي، أن الوضع العسكري لم يتحسن خلال الشهر الماضي، وقد تسبب استمرار الحملة العسكرية ضد مأرب (شرقي البلاد) في عواقب إنسانية واقتصادية وخيمة.وفيما يتعلق بمحافظة الحديدة غربي البلاد، أوضح جريفيث، أن مستوى العنف لم ينخفض، وزاد عدد انتهاكات وقف إطلاق النار "ولا تزال لجنة تنسيق إعادة الانتشار والآليات المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة لا تعمل".وتطرق جريفيث خلال إحاطته إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال: "تسير جميع المؤشرات الاقتصادية في الاتجاه الخاطئ، فإن أسعار المواد الغذائية ترتفع بينما تنخفض قيمة العملة، وتخلو جيوب معظم اليمنيين مما يكفيهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. لا توجد حلول سريعة لمشاكل الاقتصاد اليمني".وفيما يخص الخزان العائم "صافر"، الذي يهدد بتسرب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الاحمر، أفاد جريفيث، بأن الحوثيين قد أكدوا كتابةً أنهم سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأمم المتحدة مخطط لها منذ فترة طويلة بالوصول إلى الناقلة،مضيفا:"إلا أننا ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق".وأكد انخراط حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي في جهود يومية في الرياض تحت رعاية السعودية للتوافق حول المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض.