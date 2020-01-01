إحالة المتهمين بقتل سيدة بعد سرقتها بالإكراه في السلام للجنايات

أمرت نيابة السلام، بإحالة المتهمين بقتل سيدة بعد سرقة مصوغاتها بالإكراه بمدينة السلام لمحكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم صابح.ع، أمين.ق، تامر.م عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة بالإكراه، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، كما أقروا بطعنهم للمجنى عليها بسلاح أبيض بعد سرقة مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول ومحاولتها الاستغاثة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام، يفيد بالعثور على جثة سيدة بها طعنة بالسلاح الأبيض أدت لوفاتها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.