مؤسسة «مصر بلا مرض» تواصل دعمها لمرضى كورونا

تواصل مؤسسة «مصر بلا مرض» للرعاية الصحية فعالياتها بمحافظات مصر، لدعم مرضى كورونا والقطاع الطبي بعدد من محافظات الصعيد.من جانبها، قالت الدكتورة صفاء إبراهيم مدير عام مؤسسة «مصر بلا مرض»، إنه تم تكثيف نشاط المؤسسة بالوقت الراهن لدعم مرضى كورونا بمختلف المحافظات، ومن بين هذه الفعاليات تقديم مساعدات طبية لعيادات أم النور للغسيل الكلوي بنجع حمادي.وتابعت أن المؤسسة قدمت أيضًا دعم طبي لمرضى كورونا من إيبارشية نجع حمادي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من خلال توفير اسطوانات تنفس صناعي للحالات الخطرة من المرضى، كما تم تخصيص فريق للتواصل مع المرضى مباشرة بالعزل المنزلي وتقديم العلاج الطبي غير المتوفر في الصيدليات ولغير القادرين والإشراف الطبي من خلال مجموعة عمل تتضمن أطباء متطوعين وتمريض مدرب لمتابعة حالات مرضى كورونا بالعزل المنزلي.وأشارت «صفاء» إلى استمرار توزيع شنط مبادرة «احنا معك» وتم تخصيصها لمرضى كورونا لتحتوي على مواد معمقة بمختلف القرى بمحاظفات مختلفة من بينها قنا والأقصر وأسوان والقاهرة.