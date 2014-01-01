أحمد موسى يحذر المواطنين من التجمعات خلال العيد (فيديو)

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بالالتزام بالكمامات والإجراءات الوقائية خلال إجازة عيد الأضحى لمنع تفشي فيروس كورونا.وحذر موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، من التجمعات طوال العيد، حتى لا تزيد أعداد الإصابات ولا نعود لإجراءات الغلق في السابعة مساءً.ولفت إلى أن سد النهضة هو الشغل الشاغل للدولة المصرية منذ عام 2014، وأن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات.وأضاف موسى: «حزنت بالأمس من تصريحات الدكتور محيي حافظ، حول قيمة صادرات الدواء المصرية والتي تبلغ 250 مليون دولار»، معقبا: «إحنا في الصناعة دي من 70 سنة، بينما صادرات الأردن من الدواء أكثر من ملياري دولار».وأضاف موسى، أن قطاع الصناعة هو من ينقذ مصر، مؤكدا أهمية تذليل العقبات أمام قطاع الصناعة لنصل لـ100 مليون دولار.