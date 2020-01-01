أحمد مصطفى: افتتاح مصانع للغزل والنسيج أكتوبر المقبل

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن خطة تطوير القطن المصري ليكون صالحًا للغزل والنسيج بدون شوائب تبدأ بالمحالج، مشيرًا إلى أن الدولة لأول مرة تبدأ بتطوير وإنشاء مصانع جديدة تخدم صناعة تنقية القطن وإنتاج الغزل والنسيج.وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء: "نسعى لافتتاح عدد من المصانع خلال شهر أكتوبر المقبل، قبل موسم القطن."وتابع: "سيتم افتتاح 3 مصانع في الوجه البحري بكفر الزيات وكفر الدوار والزقازيق، في الفترة المقبلة، بجانب 3 آخرين سيتم استلامهم عام 2021 بمناطق بلطيم وكفر الشيخ والمحلة."وأكد أن المصانع التي ستنشئها الدولة ستكون منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، موضحًا أن الدولة تكلفت عبء مالي كبير لعودة صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى وحل جميع المشاكل التي كانت تواجه مصر في الأونة الأخيرة، مما أدى إلى ركود هذه الصناعة في مصر بعد ازدهارها وتميزها بها قديمًا.وواصل: "نسعى في خطتنا لتشجيع الفلاح على زراعة القطن والحفاظ على القطن المصري وزيادة مساحة الرقعة الزراعية له."