متحدث «الري»: التفاوض السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع صناعة الغزل والنسيج المتكامل بالمدينة الصناعية في الروبيكي، عن سد النهضة أكد أن التفاوض هو السبيل الوحيد.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لم تتجن على أي شعب أو طرف بل دائمًا مع التنمية والرخاء.وأكد السباعي أن الاتحاد الإفريقي هو راعي التفاوض حول سد النهضة، لافتًا إلى أن مصر تريد معرفة الطرف الذي سيتم اللجوء له حال وجود خلل بعد التوقيع على اتفاق ومعرفة مدى إلزامية الاتفاقية وكيفية تطبيقها، كما أن هناك تخوفات من الجانب السوداني بشأن استكمال دراسات أمان السد، والتي لم يتم طمأنة السودان ومصر بشأنها.