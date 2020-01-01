عضو «مستثمري بدر»: كورونا دفعنا للتصنيع بدلا من الاستيراد

أكد المهندس عمرو فتوح، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أهمية القطاع في النهوض بالاقتصاد، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي يعد قاطرة للتنمية، فضلا عن كونه يعمل على المنافسة فى الأسواق الخارجية.وأضاف فتوح لـ"الدستور"، أن جائحة كورونا أعطت لمصر درسًا وهو التفكير في تدشين مصانع جديدة لتصنيع مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، فمستلزمات الإنتاج المحلية ستوفر الكثير من تكلفة الإنتاج.وتابع رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أن مصر تعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي مع البلدان العربية والإفريقية، لتنشيط حركة التجارة الخارجية، وفتح أسواق مصرية جديدة في بلدان أفريقيا، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي ستؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد المصري.