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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:40 ص
سينما
سينما
محمد مجدي
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يقدم لكم «الدستور» قائمة أفلام عيد الأضحى 2020، حيث تفصلنا أيام قليلة عن موسم عيد الأضحى المبارك، الذي تأثر بشكل كبير بسبب نسبة الـ 25% الخاصة بعدد حاضري السينما، وهي المصرح بها من قبل الحكومة حتى لا ينتشر فيروس كورونا بين المواطنين خلال عطلة الأعياد.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020


وأصبح من المؤكد أنه سيتم عرض فيلم واحد فقط خلال هذا الموسم وهو فيلم "الغسالة" للفنان أحمد حاتم، حيث تم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي مؤخرًا، وذلك أضافة إلى تواجد عدد من الافلام المعروضة منذ فترة طويلة بدور العرض وأعيد عرضها مع فتح السينمات ومن ضمنها فيلمي "الفلوس" لتامر حسني و"لص بغداد"لمحمد عادل إمام.

وأكد صفوت الهلباوي مدير التوزيع بشركة دولار فيلم ونيوسنشري لـ"الدستور" إن فيلم "الغسالة" للفنان محمود حميدة وأحمد حاتم، هو العمل الوحيد الذي تأكد طرحه بموسم عيد الاضحى المبارك، وتم معرفة دور العرض المنتظر متابعه الجمهور لأحداث الفيلم فيها.

وقال الهلباوي، لم يعلن أي صانع عمل أخر عن ماهيه عرضه لفيلمه الجديد إلى الوقت الحالي، ولكن من الممكن أن يتم إعلان عرض أفلام أخرى في هذا الموسم خلال الايام القليلة المقبلة.

وعلى الرغم من أن هناك عمل فني واحد سيتم عرضه بموسم عيد الأضحى، إلا أن هناك أعمال أخرى لم يتم الاستقرار على عرضها بهذا الموسم ومن ضمنها كلا من "العارف" لأحمد عز الذي أنتهى من تصويره وفيلم "زنزانة7" لأحمد زاهر ونضال الشافعي، وفيلم "مش أنا" لتامر حسني والذي أنتهى من تصويره مؤخرًا، وعدد أخر من الأعمال المنتهي تصويرها لكن أعمال المونتاج الخاص بها لم يتم الانتها منه بشكل كامل، وهو ما يؤجل فكرة طرحه لهذه الأفلام.

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