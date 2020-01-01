وزير قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم سبتمبر 2021

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 23 شركة للغزل والنسيج و3 شركات للمحالج يتم تطويرها بالكامل بتكلفة نحو 21 مليار جنيه.وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، أن المصانع التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم تمثل 8% من طاقة المشروع الكبير، وهي بروفة لمشروع أكبر لتطوير قطاع الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن آخر مصنع سيتم تنفيذه ضمن هذا المشروع خلال النصف الأول من 2022.وتابع وزير قطاع الأعمال أنه جار تنفيذ أكبر مصنع للغزل في العالم متوقعا افتتاحه بالمحلة في سبتمبر 2021.