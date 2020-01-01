محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، المنطقة اللوجستية برفقة المهندس أشرف دوس رئيس مجلس الإدارة، والمهندس شريف يونس المدير التنفيذي، واللواء سعيد السيد مدير عام نادي ماتريكس، والدكتور علاء حلويش المستشار الرياضي للنادي.وأكد محافظ الغربية أن ما تم إنجازه بالمنطقة من مشروعات خدمية لأهالي محافظة الغربية، كما تفقد نادي ماتريكس الرياضي، وكافة الملاعب الموجوده بالمنطقة، مثمنا جهود الشركةً المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية.وتقام المنطقة اللوجستية على مساحة 82 فدانًا باستثمارات تصل لنحو 6 مليارات جنيه، حيث أن المشروع سيعمل على توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة، متضمنًا مولًا تجاريًا على مساحة 135 ألف متر وهو الأكبر في منطقة الدلتا.