الجزائر: نوفر كافة التسهيلات للصحافة الأجنبية المعتمدة للقيام بأعمالها

أكد عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده توفر كافة التسهيلات لممثلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالجزائر لممارسة أعمالهم في إطار احترام أخلاقيات المهنة.ووجه بلحيمر - خلال حفل لتسليم الاعتمادات لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في الجزائر، ومن بينها مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط - التحية للصحفيين الذين يضطلعون بعملهم في ظروف صعبة بسبب تفشي فيروس "كورونا"، مواجهين صعوبات التنقل والبعد عن عائلاتهم ومقر عملهم.شارك في الحفل السفير عبد العزيز بن علي شريف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، وممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم العيداوي حمودة، والمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، فخر الدين بلدي.