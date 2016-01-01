بولندا تكشف النقاب عن نموذج أولي لسيارتها الكهربائية

كشفت شركة إلكتروموبيلتي بولاند (إي.إم.بي) البولندية المملوكة لأربع شركات حكومية تعمل في مجال الطاقة، اليوم الثلاثاء، عن نموذجين اختباريين لسيارة كهربائية جديدة، تعتزم بولندا إنتاجها وتسويقها تحت اسم إيزيرا.وبحسب مسؤولي الشركة البولندية، فإن مدى السيارة الكهربائية الجديدة يصل إلى 400 ميل وسعرها سيكون في الحدود المحتملة.وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي: إنه سيتم إنتاج هذه السيارة في بولندا وستصل المكونات المحلية فيها فيما بعد إلى نحو 60% من حيث قيمة المكونات.في الوقت نفسه، سوف يتم شراء حقوق إنتاج المكونات الأساسية فيها مثل الهيكل الأساسي من الخارج.ورغم وجود مصانع لشركات سيارات عالمية في بولندا مثل فولكسفاجن وجنرال موتورز وفيات كرايسلر، فإن بولندا لا تمتلك أي علامة تجارية خاصة بها في مجال السيارات منذ بداية القرن الحالي.تأسست شركة "إي.إم.بي" عام 2016 بهدف تطوير سيارة كهربائية بولندية وإنتاجها على نطاق تجاري، مع أمل بدء إنتاجها خلال الربع الثالث من 2023، ولم يتحدد بعد موقع إنتاج هذه السيارة وكذلك مصادر تمويل المشروع.وتقدر تكلفة المشروع بما يتراوح بين 4 و5 مليار زلوتي (06ر1 مليار و33ر1 مليار دولار).