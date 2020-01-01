أنس كانتر: «أردوغان» يقود تركيا كزعيم مافيا

قال أنس كانتر، لاعب كرة السلة التركي من فلوريدا، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل الدين والإعلام في الدعاية السياسية، لافتا إلى أن الكثير من قادة العالم أدانوا تحويل آيا صوفيا لمسجد، وعلينا أن نكون أكثر حذرا واحتراما للأديان والثقافات الأخرى.وأضاف "كانتر"، خلال حواره عبر سكايب مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، أنه نتيجة انتشار جائحة كورونا، قررت الحكومة التركية إطلاق سراح جميع المهربين وتجار المخدرات ومغتصبين النساء والمجرمين، وقرروا الإبقاء على حبس الصحفيين والسياسيين المعتقلين في السجون، وهذا سبب إطلاقه حملة "أنتم أملنا" لإطلاق سراح الأبرياء الموجودين بالسجون التركية.وأوضح أن أردوغان يقود تركيا كزعيم للمافيا، ولا توجد أي سلطة تعارضه، لافتا إلى أن عمله مع التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط يجعل أنقرة تبدو سيئة.وأكد لاعب كرة السلة التركي، أن أردوغان بدأ يفقد سلطته بعد خسارة لبلدية إسطنبول وأنقرة وأزمير في انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التقارير تشير لوجود علاقة بين أردوغان وصهره والتنظيمات الإرهابية وأنه يساعد التنظيمات الإرهابية كداعش، وعلى أوروبا والولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات ضده وتفرض عليه عقوبات.