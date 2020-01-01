الديهي: الرئيس السيسي أعاد للقطن طويل التيلة اعتباره

قال الإعلامي نشأت الديهي إننا شهدنا اليوم افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجمع الصناعي في الروبيكي وكان يومًا استثنائيًا وغير مسبوق انتابتنا فيها السعادة الغامرة.وأضاف خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"،أن الرئيس افتتح اليوم 6 مصانع للغزل والنسيج بجميع مراحل إنتاجه، مشددًا على أن السيسي ينتصر للصناعة المصرية وأعاد للقطن طويل التيلة اعتباره عالميًا، مشيرًا إلى أن اليوم شهد إعادة كتابة شهادة ميلاد للقطن.وتابع أن هناك فرحة غامرة بين المواطنين نتيجة افتتاح هذه المصانع، معتبرًا أن المجمع الصناعي في الروبيكي قلعة صناعية جديدة تعيد لمصر عصر الصناعة من جديد.