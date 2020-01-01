معين عبدالملك: وجود مصر مهم لحل الأزمة اليمنية

قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، إنه لا يتمنّى أن يذكّر الشعب قطر دومًا بأنها وراء محاولات تقسيم بلاده وهدم استقرارها.أضاف عبدالملك، في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء: "نحاول البحث عن موقف عربي موحّد لإيقاف محاولات قطر لهدم استقرار الدول.وواصل رئيس الوزراء اليمني: "ندعم ونؤيد الموقف المصري بشأن الأزمة الليبية، لكننا نؤكد أن الحل في هذه الأزمة يجب أن يكون ليبي"، واستطرد: "ناقشنا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية تفاصيل الأزمة اليمنية والوضع الراهن هناك، ويهمنا بشكل كبير أن تكون مصر حاضرة في كل ما يخص الأزمة اليمنية."واختتم تصريحاته: "هناك نزوح كبير داخل المدن اليمنية ونعاني اقتصاديًا واجتماعيًا وهي تحديات مضاعفة على الحكومة اليمنية"، لافتًا غلى أن الحوثيين رفضوا مبادرات المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب اليمني.