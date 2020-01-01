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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تفرض حجرا منزليا جزئيا على ولاية مستغانم بسبب انتشار كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:43 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، فرض حجر منزلي جزئي لمدة 15 يوما بولاية مستغانم (شمال غرب) بسبب انتشار فيروس كورونا بها.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية الجزائرية مساء اليوم، فإن الحجر الصحي سيكون من الساعة 8 مساء إلى 5 صباحا كل يوم بكل بلديات ولاية مستغانم اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وأوضح البيان، أن هذا الحجر الجزئي يشمل التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية، الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.

وأوضح البيان، أنه تم اتخاذ هذا القرار نظرا لتطور الوضعي الوبائي بولاية مستغانم وبعد موافقة السلطات العمومية المختصة.

وكان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، قد أعلن اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 28 ألفا و615 مصابا، و1174 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 642 حالة إصابة جديدة، و11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 19 ألفا و233 حالة.

تفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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