البحث عن جثمان غريق جديد في كفر الشيخ

سجلت محافظة كفر الشيخ، حالة غرق جديدة لشاب يبلغ من العمر 18 عاما، وذلك بأحد شواطئ برج البرلس المطلة على البحر الأبيض المتوسط، يأتي ذلك على الرغم من سريان قرار إغلاق الشواطئ بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد.وأكد اللواء محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الغريق يدعى "محمد سلومة شهاوي" 18 عاما، قد نزل إلى البحر برفقة اثنين من أصدقائه للاستحمام، ونجا زملاؤه ولقي هو مصرعه غرقًا، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم العثور على الجثمان وجار البحث عنه.يذكر أن محافظة كفر الشيخ، قد شهد 4 حالات غرق مؤخرا، وكان آخرها حادث غرق الشاب "نور كلش" الذي تم العثور على جثمانه على أحد الشواطئ بعد 11 يوما من وجوده في المياه.