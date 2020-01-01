المغرب تسجل 500 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 500 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 21387 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية: بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1167414 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.وأضاف البيان، بأن الفترة نفسها عرفت 11 حالة وفاة، 5 منها بطنجة وحالتان بالبيضاء، وحالتان بفاس، وحالة بخنيفرة، وأخرى بمراكش، ليصل عدد "ضحايا كورونا" إلى 327 حالة.كما تم تسجيل 513 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 17066.