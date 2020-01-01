وزير الزراعة: نبحث استنباط محاصيل تنضج مبكرًا لتوفير المياه

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العالم يعرف قيمة القطن المصري الناعم طويل التيلة، مؤكدا أن القيمة المضافة للقطن المصري ستزداد بعد غزله وتحويله لخيوط.وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تحسين القيمة المضافة للقطن يشجع المزارعين على العودة لزراعته بمساحات كبيرة.ولفت إلى أنه سيتم بداية من العام المقبل تقليل زراعة المحاصيل الشارهة للمياه، منوها إلى أن مركز البحوث الزراعية يبحث الآن استنباط أنواع من المحاصيل تنضج مبكرا بما يوفر المياه، إلى جانب تسوية الأرض بالليزر.وأكد السيد القصير، أن الصادرات الزراعية بلغت أكثر من 3.7 مليون طن رغم جائحة كورونا، إلى جانب أن الأسعار لم تشهد ارتفاعًا.ولفت السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه سيتم بعد العيد فتح الحدائق بإجراءات احترازية.