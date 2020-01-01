واشنطن: سنرد على مناورات إيران في مياه الخليج

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن النظام الحاكم في إيران لا يتوقف عن استخدام الوكلاء لتهديد دول الجوار.وشددت الخارجية الأميركية على أن تمديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران له أولوية قصوى، وفق قناة «العربية».وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن جولات وزير الخارجي مايك بومبيو والمبعوث الأمريكي بشأن إيران براين هوك تتواصل بالمنطقة لاحتواء خطر إيران.وتعليقا على المناورات البحرية التي أجرتها إيران في مياه الخليج اليوم، قالت الخارجية الأميركية إنها تدرس المناورات التي تقوم بها إيران وسترد بشكل مناسب عليها.وأجرت البحرية الإيرانية في وقت سابق مناورات واسعة في مياه الخليج ودمرت هدفا يحاكي حامل طائرات أمريكية بصاروخ بحري.