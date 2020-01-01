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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج آخر مصابي كورونا من دار الضيافة بالأقصر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:25 م
مصابي كورونا
مصابي كورونا
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إن اليوم تم خروج آخر المصابين بفيروس كورونا من الأطقم الطبية بالمستشفى الجامعي بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا وعودتهم للعمل، بعد مدة إقامتهم بدار الضيافة بطريق المطار فترة تلقي العلاج والعزل، ويبلغ عددهم 8 من إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد 77 حالة إيجابية تم عزلهم بدار الضيافة من تاريخ 68 حتي 2020 7 27.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أن بعد خروج آخر فوج، اليوم، سيتم البدء بأعمال التطهير والتعقيم دار الضيافة وعودتها إلى المدن الجامعية مرة أخري، موجهًا شكره شكره وتقديره للفريق العمل الطبي القائم على دار الضيافة خلال فترة العمل، والمكون من الدكتور محمد صبحى مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتور أحمد ضيف، والدكتور مصطفى أحمد عبد العال.

كما قدم رئيس جامعة أسوان، شكره لهيئة التمريض المعونة وهم: ومحمد جمال نقيب التمريض، وارميا عبد المسيح، هارون مصطفى، ومحمود سعد، ورضا مختار، على ما بذلوه من جهد خلال فترة العزل والعمل بدار الضيافة وتحية إعزاز وتقدير لمجهودات أبطال الجيش الأبيض من الأطباء.

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