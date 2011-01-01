رئيس وزراء اليمن: العاصمة الإدارية نموذج فريد للتنمية العمرانية

قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، إننا عندما قابلنا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحدثنا عن تفاصيل الدعم المصري لليمن بشكل مباشر، مؤكدًا أن القضية اليمنية تلقى دعم وإرادة مصرية حقيقية لاستقرار اليمن، مؤكدا أن مصر أصبحت تتعامل مع قضاياها بعملية جراحية، وليس ترحيل للمشكلات كما كان يحدث في السابق.وأضاف "عبدالملك"، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء: "أتمنى أن تعود دولة قطر إلى صفوف العمل العربي، ولا تعادي أشقائها وإخوانها في المنطقة لأجل مصالح يستفيد منها آخرون يريدون الإطاحة بالبلدان العربية ويحطمون وحدة الصف العربي".وأكد أن تعافي مصر بعد أحداث 2011 يعد ركيزة هامة للأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول استقرار الأمن القومي العربي وما يجري في المنطقة من مخاطر تهدد الأمن القومي العربي.وأشاد رئيس الوزراء اليمني، ببناء مصر للعاصمة الإدارية الجديدة قائلًا: "ما شهدناه في العاصمة الإدارية الجديدة نموذج فريد للتنمية العمرانية".