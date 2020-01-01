أحمد موسى: رسالة الرئيس بشأن سد إثيوبيا تدعو للاطمئنان

قال الإعلامي أحمد موسى إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بخصوص سد إثيوبيا تجدد الاطمئنان في ظل القلق المشروع من جانب المواطنين.أضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رسالة الرئيس أغلقت أبواب كثيرة كان يحاول البعض فتحها، مؤكدًا أن المفاوضات هي السبيل الذي تسلكه مصر لحل أزمة السد؟تابع أن الرئيس شبّه المصريين بالأسد لقوته وحمايته لعرينه ولا أحد يمكنه أن ينتزع منه شيئًا، "ولا حد يأكل أكله"، لافتًا إلى أن مفاوضات إثيوبيا هى الأصعب في تاريخ مصر، لكن تاريخنا كبير في مجال المفاوضات والرئيس شبّه الشعب المصري بالأسد وهو تشبيه ذو مغزى.وأوضح موسى أن شعوره اليوم يختلف عن أي وقت مضى وأن رسالة الرئيس منحته شعورًا بالاطمئنان،:"الرئيس قال لا مشكلة لدينا في مساعدة إثيوبيا على التنمية، لكن ليس على حساب حصة مصر من المياه".