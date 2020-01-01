أكبر كنيسة برازيلية تنظم أول قداس منذ 4 أشهر

نظمت ثاني أكبر كنيسة كاثوليكية في العالم، اليوم، أول قداس لها منذ أربعة أشهر حيث تجمع ما يقرب من 100 مصل في كنيسة الضريح الوطني لسيدة أباريسيدا بالبرازيل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.كانت القداسات توقفت بسبب جائحة كورونا، التي أدت إلى إصابة أكثر من 4ر2 مليون إصابة وأكثر من 87 ألف حالة وفاة في البرازيل، وهى الدولة الأكثر سكانا فى أمريكا الجنوبية.وتمت حاليا الموافقة على إقامة قداسات بحضور يصل إلى 1000 مصل في الكاتدرائية، التي تتسع لما يصل إلى 45 ألف شخص، مما يجعلها ثاني أكبر كنيسة كاثوليكية في العالم بعد كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان.أفادت بوابة "جي 1" الإخبارية بأن المصلين الذين حضروا القداس اليوم الثلاثاء، كانوا يرتدون أقنعة الوجه الواقية، وطهروا أيديهم قبل الدخول والتزموا بالتباعد الاجتماعي، وشغلوا أحد جوانب الكنيسة بالكاد.