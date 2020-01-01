رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع ثقة المستهلك الأمريكي بوتيرة تفوق التوقعات في يوليو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:15 م
المستهلك الأمريكي
المستهلك الأمريكي
وكالات
طباعة
أفادت مؤسسة كونفرانس بورد للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت في يوليو الجاري بوتيرة تفوق التوقعات، بعد أن كانت قد تحسنت على نحو ملموس خلال الشهر الماضي.

وذكرت كونفرانس بورد، أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع إلى 6ر92 نقطة بعد ارتفاعه إلى 3ر98 نقطة في يونيو الماضي.

وكان الخبراء يتوقعون تراجع المؤشر إلى 7ر95 نقطة مقابل القراءة الاصلية التي تم تسجيلها الشهر الماضي وهي 1ر98 نقطة.

وجاء هذا الانخفاض غير المتوقع للمؤشر في ظل تراجع تفاؤل المستهلك الأمريكي بشأن الآفاق الاقتصادية على المدى القصير، حيث تراجع المؤشر من 1ر106 في يونيو إلى 5ر91 نقطة في يوليو.

وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن الظروف الاقتصادية خلال الأشهر الـ6 المقبلة من 4ر42 % إلى 6ر31 %، فيما ارتفعت نسبة من يتوقعون تفاقم الأوضاع من 2ر15 % إلى 3ر19 %.

كما تراجعت نظرة المستهلك الأمريكي بشأن مستقبل سوق العمل، حيث انخفضت نسبة من يتوقعون توافر المزيد من الوظائف خلال الأشهر المقبلة من 4ر38% إلى 6ر30 %، فيما زادت نسبة من يتوقعون تراجع عدد الوظائف من 4ر14% إلى 3ر20 %.

موضوعات متعلقة

موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة

السودان يتمسك باتفاق ملزم لجميع الأطراف حول سد النهضة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن أيام إجازة عيد الأضحى

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

شكري: مصر لن تسمح بتعرض أمنها القومي للخطر نتيجة للأوضاع في ليبيا

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports live

تردد قناة الأهلي الجديد hd على النايل سات

خبراء: تلوث الهواء أكبر خطر على متوسط العمر المتوقع

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

أشرف زكى: مكتبات بسور أكاديمية الفنون لـ5 قطاعات بالثقافة

تغريد النجار تنتهي من كتابها الأول «بعد العيد»

جابر عصفور يجري عملية جراحية.. ويطمئن محبيه: «أنا بخير»

«أحكام الجنائز».. كتاب جديد لـ أحمد الشواف