تراجع ثقة المستهلك الأمريكي بوتيرة تفوق التوقعات في يوليو

أفادت مؤسسة كونفرانس بورد للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت في يوليو الجاري بوتيرة تفوق التوقعات، بعد أن كانت قد تحسنت على نحو ملموس خلال الشهر الماضي.وذكرت كونفرانس بورد، أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع إلى 6ر92 نقطة بعد ارتفاعه إلى 3ر98 نقطة في يونيو الماضي.وكان الخبراء يتوقعون تراجع المؤشر إلى 7ر95 نقطة مقابل القراءة الاصلية التي تم تسجيلها الشهر الماضي وهي 1ر98 نقطة.وجاء هذا الانخفاض غير المتوقع للمؤشر في ظل تراجع تفاؤل المستهلك الأمريكي بشأن الآفاق الاقتصادية على المدى القصير، حيث تراجع المؤشر من 1ر106 في يونيو إلى 5ر91 نقطة في يوليو.وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن الظروف الاقتصادية خلال الأشهر الـ6 المقبلة من 4ر42 % إلى 6ر31 %، فيما ارتفعت نسبة من يتوقعون تفاقم الأوضاع من 2ر15 % إلى 3ر19 %.كما تراجعت نظرة المستهلك الأمريكي بشأن مستقبل سوق العمل، حيث انخفضت نسبة من يتوقعون توافر المزيد من الوظائف خلال الأشهر المقبلة من 4ر38% إلى 6ر30 %، فيما زادت نسبة من يتوقعون تراجع عدد الوظائف من 4ر14% إلى 3ر20 %.