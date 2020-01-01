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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فرقة الحضرة تطلق أول كليباتها «نفسي أزورك يا نبي»

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:14 م
فرقة الحضرة
فرقة الحضرة
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تحتفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي مع جمهورها المصري والعربي بعيد الأضحى المبارك، عبر إطلاق أجدد أعمالها الغنائية المصورة "نفسي أزورك يا نبي".

ويعد هذا العمل استثنائيا جدا، نظرا لكونه أول كليب مصور رسمي تطلقه الفرقة منذ بداية رحلتها الفنية منذ ما يزيد عن خمس سنوات، تخللتها عشرات الأغاني والقصائد ومئات الحفلات الجماهيرية، لكنها قررت أخيرا تدشين انطلاقة جديدة في مشوارها تزامنا مع ظهور الكليب، الذي اختارت أن تحتفل به مع محبيها بحلول عيد الأضحى المبارك.

"نفسي أزورك يا نبي"، تتغنى خلالها الحضرة بألحان مؤسسها نور ناجح، وبكلمات عبد التواب مسلم ومصطفى محسب، وتوزيع أحمد العسال، بينما قامت بتصوير مشاهد الكليب داخل ساحة الأنوار الحسينية، من إخراج أحمد خيرت، وتقدم خلال العمل الجديد رحلة صوفية طويلة تتجاوز الخمس دقائق من الزمن.

وتعد الحضرة أول فرقة غنائية مستقلة في مصر تعتمد على كل فكرة الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي للابتهالات والمديح الأناشيد الدينية، وتتغنى لكبار مشايخ الصوفية أمثال محيي الدين بن عربي والحلاج والسيدة رابعة العدوية، والشيخ أحمد ابو الحسن، ومن أبرز أعمالها، "إني جعلتك في الفؤاد محدثي" و"مدد يا سيدة" و"مشتاقلك يا نبينا" و"أحبك حبين".

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