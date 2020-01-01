الديهي عن افتتاح السيسي لمصانع القطن: «العفي ماحدش ياكل لقمته»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تنتج ما يمثل 50% من القطن طويل التيلة على مستوى العالم أجمع.وأضاف: «مصر كانت تنتج ما يعادل مليون فدان قطن طويل التيلة، والآن أصبحت تنتج ما يعادل 250 و300 ألف فدان، وتقلصت المساحة المزروعة بسبب إجراءات الحكومات السابقة التي قامت بتجريف الزراعة، وأصبحنا في ذيل القائمة، بل وأصبحنا نستورد القطن قصير التيلة من بوركينا فاسو».وتابع: «افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصانع القطن اليوم بمثابة فرحة كبيرة والناس غير مصدقة لما شاهدته من قلعة صناعية جديدة تعيد لمصر عصر الصناعة من جديد.. المرحلة التي تم افتتاحها اليوم هي 6 مصانع فقط.. العفي ماحدش ياكل لقمته».