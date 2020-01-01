مقتل وإصابة 5 من حرس الحدود العراقي في هجوم لداعش

أفادت قناة السومرية نيوز، الثلاثاء، بمقتل وإصابة 5 عناصر من شرطة الحدود العراقية في كمين لتنظيم "داعش" في صحراء الأنبار.ونقلت القناة عن مصدر أمني في محافظة الأنبار قوله: "إن كمينًا داعشيًّا استهدف دورية لعناصر من شرطة الحدود قرب الحدود العراقية السعودية 450 كم غرب الرمادي، ما أسفر عن مقتل عنصر من شرطة الحدود وإصابة أربعة آخرين".