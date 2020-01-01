مقتل وإصابة 5 من حرس الحدود العراقي في هجوم لداعش
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:13 م
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أفادت قناة السومرية نيوز، الثلاثاء، بمقتل وإصابة 5 عناصر من شرطة الحدود العراقية في كمين لتنظيم "داعش" في صحراء الأنبار.
ونقلت القناة عن مصدر أمني في محافظة الأنبار قوله: "إن كمينًا داعشيًّا استهدف دورية لعناصر من شرطة الحدود قرب الحدود العراقية السعودية 450 كم غرب الرمادي، ما أسفر عن مقتل عنصر من شرطة الحدود وإصابة أربعة آخرين".
ونقلت القناة عن مصدر أمني في محافظة الأنبار قوله: "إن كمينًا داعشيًّا استهدف دورية لعناصر من شرطة الحدود قرب الحدود العراقية السعودية 450 كم غرب الرمادي، ما أسفر عن مقتل عنصر من شرطة الحدود وإصابة أربعة آخرين".