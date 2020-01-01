وزير الزراعة: نبحث عن آلية لإلزام المزارعين بالري الحديث

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة للمسئولين اليوم على هامش افتتاحه المدينة الصناعية بالروبيكي بضرورة التواجد مع العاملين وحل مشاكلهم، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تعمل بسرعة نموذجية.وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تبحث عن آلية لإلزام المزارعين باستخدام طرق الري الحديثة، كما ستبحث إيجاد برنامج تمويلي منخفض.وأكد: "الري بالغمر انتهى ولابد من اتباع أساليب الري الحديثة، ونشرح للناس نتيجة وإيحابيات الري الحديث، ونأمل في نتيجة جيدة"، موضحا أن وزارتي الزراعة والري اتفقتا على مليون فدان كبداية لتطبيق منهج الري الحديث.