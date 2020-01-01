رئيس الوزراء اليمني: بنينا الدولة اليمنية الحديثة على أسس مصرية

قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، إن الوضع في مدينة عدن صعب للغاية، ولذلك كان من الضروري النقاش مع مصر في هذا التوقيت الحرج.وأضاف "عبدالملك"، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن إيران ما زالت تنقل السلاح لليمن، مؤكدًا أن هذا الأمر يهدد الأمن القومي اليمني.وأكمل: "نواجه صعوبات في التعامل مع المليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن اتفاق الرياض قد يساهم في دعم الموقف اليمني."واستطرد: "نحن نحتاج الدعم المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن، متابعًا: "حديثنا مع الرئيس السيسي كان من القلب للقلب، وأعطانا نصائح حقيقية."وأشار إلى أن الدولة اليمنية الحديثة تم بناؤها على أسس مصرية، مشيدًا بالتجربة المصرية التي يراها تجربة فريدة من نوعها.