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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تويتر يفرض قيودًا مؤقتة على حساب نجل ترامب

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:35 م
نجل ترامب
نجل ترامب
وكالات
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قال موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إنه فرض قيودا بشكل مؤقت على حساب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتهاكه قواعد الموقع بشأن تبادل المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا، وذلك بعد حذف بعض تغريدات الرئيس التي تروج لعقار هيدروكسي كلوروكوين.

ونشر دونالد ترامب الابن مقطع فيديو لأطباء يقدمون ادعاءات خاطئة بشأن الوباء، وأعربوا عن تأييد استخدام العقار المضاد للملاريا لعلاج مرضى فيروس كورونا وتقليل الحاجة إلى ارتداء الكمامات.

وقال تويتر: إنه أمر دونالد ترامب الابن بإزالة المنشور وأبلغه أنه "سيحد من بعض وظائف الحساب لمدة 12 ساعة".

وقالت صحيفة واشنطن بوست: إن الرئيس أعاد تغريد مقاطع من الفيديو نفسه أمس الاثنين، حيث شارك سلسلة من المنشورات التي تدافع عن استخدام هيدروكسي كلوروكوين وتهاجم أكبر خبير أمريكي في الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي.

وأوضحت الصحيفة: إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أزال الفيديو وحذف العديد من التغريدات التي شاركها ترامب.

كما قام موقعا فيسبوك ويوتيوب بإزالة الفيديو من منصتيهما.

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