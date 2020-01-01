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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أشرف زكي: مكتبات بسور أكاديمية الفنون لـ 5 قطاعات بالثقافة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:34 م
أكاديمية الفنون
أكاديمية الفنون
حسام الضمراني
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قال الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، إن الأماكن المستحدثة بسور الأكاديمية والجاري إعدادها لتشغيلها كمكتبات ومنافذ بيع لإصدارات كل من أكاديمية الفنون، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة.

وأضاف "زكي" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن متحف التراث والفنون الشعبية الذي تفقدته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اليوم الثلاثاء يضم نماذج ومجسمات للعديد من المشاهد والمظاهر الفلكلورية والتراثية التي تعبر عن الهوية المصرية المتفردة، مؤكدًا تنفيذ دراسة خلال الفترة القادمة لاستثمار بعض الأماكن المفتوحة والفراغات بأكاديمية الفنون لتقديم خدمات للطلاب وتجهيز ملاعب وصالات رياضية.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تفقدت اليوم، وبصحبتها الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونائبته الدكتورة غادة جبارة وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع عددًا من المشروعات الجديدة للأكاديمية والتي شملت المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما ومكتبات سور الأكاديمية ومتحف التراث والفنون الشعبية ومدرسة الفنون.

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