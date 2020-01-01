دير «البراموس» يواصل إغلاقه وعدم استقبال الزيارات

يواصل دير السيدة العذراء مريم البراموس بوادي النطرون إغلاقه أمام الزوار، لحين إشعار آخر.وأشار الدير في بيان له قائلًا: "ينوه دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون إلى أن الدير مازال مغلق أمام الزوار، سواء أفرادا أو مجموعات، حتى إشعار آخر".وتابع: "نرجو عدم توقع قبول أي استثناءات في هذا الأمر".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم ابتداءً من 7 أغسطس ويستمر على مدار 15 يومًا تذاع خلاله النهضات الروحية عبر البث المباشر "أونلاين".