مرشحا الشيوخ يطلقان دعاية انتخابية عبر منصات التواصل

أعلنت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقد لقاءات بث مباشر لمرشّحيها في انتخابات مجلس الشيوخ، على أن يكون البث مع المرشح عمرو عزت، في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء.ومن المقرر أن يستعرض عزت مشواره في العمل الحزبي الذي أهّله في النهاية للترشح على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، ودور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعداده لخوض السباق الانتخابي، والذي يعد تجربة فارقة في حياته كسياسي شاب.ويظهر مرشح التنسيقية محمد عمارة في بث آخر في التاسعة مساءً، للإجابة على تساؤلات المتابعين حول ما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، وسيوجّه خطابه للشباب المهتم بالعمل السياسي، كما سيتحدث عن تجربته كسياسي شاب.واستقرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إجراء البث المباشر عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، عوضًا عن المؤتمرات الجماهيرية، لما تفرضه طبيعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.