الجيش الليبي يعلن مقتل قائد تنظيم فرقة السلطان مراد السورية (فيديو)

نشر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي مقطع فيديو أظهر عناصر من ميليشيا فرقة السلطان مراد السورية الموالية لتركيا أثناء تواجدها في معسكر اليرموك الليبي.وذكر تقرير لقناة "مداد نيوز" السعودية، أن المرتزقة تم نقلهم على عجل من سوريا دون "تدريب كاف" ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين المتمرسين الذين يتم حشدهم على جبهات سرت.وأعلن الجيش الليبي مقتل قائد تنظيم "فرقة السلطان مراد" في اشتباكات بالعاصمة الليبية وهو قائد المرتزقة السورية المرسلة إلى ليبيا والذي بايع تنظيم "النصرة" التابع لتنظيم القاعدة وعمل لصالح الاحتلال التركي في عفرين ثم توجه للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلا سابقا من التنظيم لتكتب نهايته علي يد قوات الجيش الليبي.