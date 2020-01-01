قناة «لوجوس» تبث الاجتماع الأسبوعي لأسقف أسيوط

تبث قناة "لوجوس القبطية"، مساء اليوم، فعاليات الاجتماع الأسبوعي، لأسقف أسيوط الأنبا يؤانس، دون حضور.ويلقي نيافته عظة أسبوعية عبر البث المباشر، وذلك لدعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الاجتماعات الروحية للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم ابتداءً من 7 أغسطس ويستمر على مدار 15 يومًا تذاع خلاله النهضات الروحية عبر البث المباشر "أونلاين".